В Москве демонтировали 50 домов по программе реновации в СВАО

В Москве полсотни домов демонтированы только в Северо-Восточном административном округе по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

На месте снесенных домов возведут новые жилые корпуса по программе реновации с необходимой инфраструктурой.

«На северо-востоке столицы по программе реновации на сегодня расселили 70 старых домов. Из них 50 уже демонтировали», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

При этом, как рассказал Овчинский, больше всего домов демонтировали в Бабушкинском районе -12, в Лосиноостровском – 11 и в районе Южное Медведково снесли еще восемь домов. По его словам, в новые жилые комплексы в СВАО переедут более 86 тысяч жителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Северо-Западном административном округе.

