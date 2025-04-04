В Москве демонтировали 50 домов по программе реновации в СВАО
В Москве полсотни домов демонтированы только в Северо-Восточном административном округе по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
На месте снесенных домов возведут новые жилые корпуса по программе реновации с необходимой инфраструктурой.
«На северо-востоке столицы по программе реновации на сегодня расселили 70 старых домов. Из них 50 уже демонтировали», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
При этом, как рассказал Овчинский, больше всего домов демонтировали в Бабушкинском районе -12, в Лосиноостровском – 11 и в районе Южное Медведково снесли еще восемь домов. По его словам, в новые жилые комплексы в СВАО переедут более 86 тысяч жителей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Северо-Западном административном округе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На юго-западе Москвы в ДТП пострадали три сотрудника скорой помощи
- Комиссии Ространснадзора назвали причины аварии танкеров в Керченском проливе
- Военный эксперт допустил, что ВС России начнут наступление на Днепропетровскую область
- Театральный фестиваль «Коляда-Plаys» состоится несмотря на отсутствие гранта
- «Умер, завели»: Паша Техник пережил клиническую смерть
- «РОСИЗО» запустило IV Всероссийский конкурс видео-арта «Миры Тарковского»
- Минобороны: ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергоинфраструктуры
- Каллас: Рубио дал гарантии, что США не пойдут на уступки России
- В США приостановили работу над ремейком «Рапунцель» из-за провала «Белоснежки»
- Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Саратовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru