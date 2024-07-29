В Москве число самозанятых превысило 1,7 млн человек
В Москве по состоянию на 1 июля количество самозанятых превысило 1,7 млн человек. Об этом рассказала заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, сейчас в столице задействованы 16% от всех самозанятых в России, что говорит о создании в Москве условий для ведения микробизнеса.
«За все время действия налогового режима самозанятых, который заработал в Москве 1 января 2019 года, их доход в столице составил почти 1,2 триллиона рублей, в том числе 225 млрд рублей – за первые шесть месяцев этого года», – добавила Багреева.
Она также напомнила, что наиболее популярными видами деятельности у самозанятых являются сдача квартир в аренду, доставка, пассажирские перевозки, репетиторство и другие виды услуг.
Отмечается, что за первые шесть месяцев 2024 года самозанятые направили в столичный бюджет почти 7 млрд рублей, что на 46% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом всего за время действия налогового режима в бюджет Москвы поступило свыше 30 млрд рублей налога на профессиональный доход.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru