В Москве число самозанятых превысило 1,7 млн человек

В Москве по состоянию на 1 июля количество самозанятых превысило 1,7 млн человек. Об этом рассказала заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, сейчас в столице задействованы 16% от всех самозанятых в России, что говорит о создании в Москве условий для ведения микробизнеса.

«За все время действия налогового режима самозанятых, который заработал в Москве 1 января 2019 года, их доход в столице составил почти 1,2 триллиона рублей, в том числе 225 млрд рублей – за первые шесть месяцев этого года», – добавила Багреева.

Она также напомнила, что наиболее популярными видами деятельности у самозанятых являются сдача квартир в аренду, доставка, пассажирские перевозки, репетиторство и другие виды услуг.

Отмечается, что за первые шесть месяцев 2024 года самозанятые направили в столичный бюджет почти 7 млрд рублей, что на 46% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом всего за время действия налогового режима в бюджет Москвы поступило свыше 30 млрд рублей налога на профессиональный доход.

