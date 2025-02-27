В Москве четыре многоквартирных дома отремонтируют в районе Строгино

В Москве согласовали проекты капитального ремонта четырех многоквартирных домов, расположенных в районе Строгино. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Он уточнил, что все четыре дома – это четырнадцатиэтажные здания, построенные в 1985 году по одному серийному проекту на улице Исаковского.

«Работы затронут кровлю, технические помещения и места замены инженерных коммуникаций», – рассказал Щербаков.

Технические этажи приведут в порядок, отремонтируют поверхности стен и потолков, произведут замену полов. На крышах отремонтируют покрытие и ограждения, обновят фасады надстроек.