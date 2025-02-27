В Москве четыре многоквартирных дома отремонтируют в районе Строгино
В Москве согласовали проекты капитального ремонта четырех многоквартирных домов, расположенных в районе Строгино. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Он уточнил, что все четыре дома – это четырнадцатиэтажные здания, построенные в 1985 году по одному серийному проекту на улице Исаковского.
«Работы затронут кровлю, технические помещения и места замены инженерных коммуникаций», – рассказал Щербаков.
Технические этажи приведут в порядок, отремонтируют поверхности стен и потолков, произведут замену полов. На крышах отремонтируют покрытие и ограждения, обновят фасады надстроек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия ограничила экспорт бензина до конца августа
- «Блогер и актер»: Россияне назвали нежеланные профессии для своих детей
- СМИ: В Китае заблудившийся в горах мужчина выжил, питаясь снегом и зубной пастой
- Роскачество: 90% псевдоорганических продуктов продается на маркетплейсах
- На Байкале спасли провалившихся под лед мужчину и троих детей
- Роструд: Выходной день с 8 марта перенесен на 13 июня
- Хачанов разбил ракетку после поражения от Циципаса в Дубае
- Россия снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла почти вдвое
- Алиханов заявил, что сертификацию Ил-114 планируют завершить до конца года
- Козловский заявил о победе над просившим проверить его на экстремизм Бородиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru