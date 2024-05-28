В Москве более пяти тысяч объектов реализованы на торгах с начала года

Количество объектов земельно-имущественных торгов, реализованных в Москве в первом квартале 2024 года, на 50% превысило показатели аналогичного периода прошлого года, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В первом квартале этого года город реализовал более пяти тысяч лотов – на 50% больше, чем в январе – марте 2023-го. Объем торгов за три месяца превысил 27,7 млрд рублей», – сказала Багреева.

По ее словам, в число лидеров по спросу вошли машино-места (3,8 тыс. объектов), коммерческая недвижимость и квартиры. Кроме того, в рамках аукционов были куплены или арендованы 53 земельных участка.

Как уточнил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, конкуренция на торгах составила восемь участников на лот. При этом при продаже квартир эта цифра выросла до 18 претендентов на один объект.

«На торгах по продаже и аренде земельных участков конкуренция составляла 11 претендентов на лот. За приобретение коммерческих помещений конкурировали в среднем около восьми инвесторов, за аренду – трое», - добавил Пуртов.

В рамках торгов простым москвичам, инвесторам и предпринимателям предлагается городское имущество, которое можно арендовать или приобрести в собственность. Кроме того, можно получить право на строительство или ведение торговой деятельности.

