В Московском Щукине началось строительство жилого комплекса по реновации

В Москве в районе Щукино началось строительство нового жилого комплекса по программе реновации, состоящего из двух секций общей площадью более 39 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В секциях предусмотрено 354 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, хранения колясок и велосипедов. Кроме того, для удобства жителей установят восемь лифтов грузоподъемностью тысяча и 400 килограммов», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский также отметил, что вокруг секций ЖК высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Кроме того, по словам главы департамента, во дворе оборудуют площадки для активного отдыха и спорта, а для безопасности граждан установят камеры видеонаблюдения и установят уличное освещение.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что новостройку возводят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой. Рядом расположены станция метро «Щукинская» и одноименная станция второго Московского центрального диаметра, торговый центр, учебные заведения и объекты здравоохранения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.

