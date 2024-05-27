В московском районе Южное Бутово построят образовательный комплекс

На юго-западе Москвы в районе Южное Бутово возведут четырехэтажный образовательный комплекс, рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.



«Общая площадь здания составит 8,5 тысячи квадратных метров, а высота не превысит 35 метров. Комплекс будет рассчитан на 250 школьников и 100 дошкольников», – пояснила она.

По словам Княжевской, строительство объекта предусмотрено столичной адресной инвестиционной программы за счет городского бюджета. Возведение социальной инфраструктуры запланировано в рамках развития комфортной среды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на юго-западе столицы также появится образовательный комплекс, в котором разместится школа на 1000 учеников и детский сад на 275 мест. В общей сложности с 2011 года в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в городе появилось более 600 школ и детских садов.

