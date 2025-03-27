В мэрии Москвы рассказали, как москвичи помогают участникам СВО

Москвичи ежедневно помогают участникам спецоперации России на Украине и людям, которые проживают на приграничных и новых российских территориях. Они передают шефскую помощь и собранные в штабах «Москва помогает» гуманитарные грузы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Так, директор центра помощи и развития «ОкВеАн» и руководитель гуманитарных миссий Оксана Челмодеева еще в 2006 году начала заниматься волонтерством, разыскивая пропавших людей. С 2016 года она начала участвовать в социальных проектах, а собственный центр открыла через три года.

Грамотно взаимодействовать с командой Челмодеевой помогло обучение по программам развития компетенций ресурсного центра «Мосволонтер». Так, более 80 волонтеров центра приняли участие в 2020 году в акции взаимопомощи «Мы вместе», доставляя вынужденным находиться дома москвичам лекарства и продукты.

В гуманитарном проекте «Москва помогает» Челмодеева со своей командой участвует с начала СВО. Волонтеры приняли участие в проводившейся в новых регионах акции «Соберем ребенка в школу», регулярно отправляет в одном из штабов в Новой Москве собранную помощь. Кроме того, волонтеры работают в Донецке с 2022 года, распределяя поступающую из столицы гуманитарную помощь.

С марта 2022 года центром было организовано свыше 60 отправок помощи жителям новых регионов, реабилитационным центрам, приютам, детдомам, госпиталям и участникам СВО. Кроме того, усилиями волонтеров на новые территории передали свыше 500 тонн шефской помощи для военнослужащих, техники, специальных технических средств, а также гуманитарных грузов для населения. В Москве помогли более чем 2500 семьям-переселенцам, при этом многие из них сами стали членами волонтерского штаба центра.

Кроме того, гуманитарный центр «ОкВеАн-Донбасс» был создан Челмодеевой в 2024 году. Он регулярно помогает психоневрологической больнице №2, клинической больнице имени Калинина и специализированному дому ребенка, а также органам опеки и попечительства девяти донецких районов. Шефскую помощь от центра получают более чем 25 воинских частей.

Челмодеева назвала своим долгом помощь жителям новых территорий и участникам СВО. Она пояснила, что из-за инвалидности не смогла пойти добровольцем в зону СВО. По ее словам, вся семья помогает ей в работе — трое детей с детства занимаются добровольческой деятельностью, а младшая дочь стала командирам юнармейского отряда и принимает участие в патриотических и социальных проектах.

