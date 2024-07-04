В «Лужниках» 6 июля пройдет танцевальный кей-поп-фестиваль

Танцевальный кей-поп-фестиваль состоится на площадке в «Лужниках» 6 июля в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Мероприятие пройдет в формате K-pop random dance («случайный танец»). Организаторы подготовят подборку из фрагментов популярных корейских песен, все желающие смогут изучить основы кей-поп-хореографии и исполнить яркий танец в этом стиле. Участники, которые знают движения, станцуют совместно в обозначенной зоне, другие гости смогут повторять за более опытными танцорами.

Фестиваль продлится восемь часов, на площадку разрешено приносить еду и напитки, вход с животными запрещен. Для участия следует предварительно зарегистрироваться.

Организатором мероприятия выступает команда Молодежного движения корейцев в Москве, которая занимается популяризацией кей-поп-культуры с 2022 года.

