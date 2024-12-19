В Люблине началось расселение ещё одного дома по программе реновации
В столичном районе Люблино по программе реновации начали расселять еще один жилой дом, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Возведение жилого комплекса в Люблине завершилось в конце октября этого года. В общей сложности в новостройку переедут около 140 жителей старого дома. Он стал 45-м зданием, которое начали расселять по программе реновации в Люблине. Всего в районе новые квартиры получат ориентировочно 29,7 тысячи жителей 152 старых домов», – отметил Ефимов.
Прилегающую территорию благоустроили и озеленили, высадив кустарники и деревья и разбив цветники. Также на территории около новостройки появились детская и спортивная площадки, а также зона для отдыха.
По словам министра правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новостройке будет 80 квартир с готовой улучшенной отделкой. В районе новостройки хорошо развита инфраструктура.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что Департамент городского имущества 16 декабря направил жителям дома письма с предложением равнозначных квартир, а уже 18 декабря они приступили к осмотру квартир.
Ознакомиться с дополнительной информацией о программе реновации можно на портале mos.ru. В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что подготовиться к переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
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