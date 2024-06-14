В Лосиноостровском районе появится необычный дом по программе реновации

На Тайнинской улице в Лосиноостровском районе Москвы в 2025 году завершится строительство жилого дома по программе реновации с необычным архитектурным решением, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Четырехсекционное здание необычной архитектуры – угол новостройки сделают плавным, что визуально смягчит облик дома. Строение облицуют керамогранитом светлых оттенков», - отметил Загрутдинов.

По его словам, при строительстве здания используется монолитная технология: форма будущей стены создается прямо на стройплощадке. В данный момент возводят монолитные конструкции цоколя и ведутся работы по устройству фундаментной плиты.

В новом доме будет 240 квартир, в том числе для маломобильных жильцов. В каждой секции разместят комнаты для хранения колясок и велосипедов, лифты оснастят видеокамерами и тактильными средствами информации. Во дворе появятся детская площадка, зоны для спорта и отдыха, безопасность жильцов обеспечат системы охраны входа в здание и видеонаблюдения.

В рамках программы реновации в Москве планирует расселение более чем 5 тыс. домов. В частности, в 2023 году были переселены более 47 тыс. человек.

