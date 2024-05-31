В Лефортово завершается строительство третьего этажа новой школы
В столичном районе Лефортово завершается строительство третьего этажа новой школы, рассказал глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, площадь образовательного учреждения превысит 18 тысяч квадратных метров, в здании предусмотрено четыре этажа.
«В ней оборудуют кабинеты основ и принципов программирования, иностранного языка, а также лабораторно-исследовательские комплексы для естественно-научных дисциплин», – добавил Загрутдинов.
В комплексе также разместят кабинет робототехники, медиатеку с зонами для индивидуальных и групповых занятий и зал для мероприятий. Фасады объекта выполнят в белом, сером и черном цветах.
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