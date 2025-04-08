В Красносельском районе отремонтируют жилой дом 1928 года постройки
Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: Большой Балканский переулок, дом 13, корпус 3. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«В пятиэтажном доме 1928 года постройки в Красносельском районе проведут восстановительные работы в местах замены инженерных коммуникаций, отремонтируют подъезды, чердак и кровлю», – уточнил Щербаков.
В подъездах, на лестничных клетках, в коридорах и тамбурах отремонтируют штукатурный слой, стены и потолки обработают антисептиками, после чего покрасят. На первом этаже стены облицуют керамической плиткой.
В местах общего пользования поменяют напольное покрытие, заменят деревянные поручни ограждений лестничных маршей, ступени отшлифуют и нанесут на них защитное покрытие.
В обоих подъездах установят новые двери главных и запасных входов.
Ремонтные работы пройдут также на крыше здания, где в частности заменят покрытие из листовой стали и защитное ограждение, приведут в порядок кровельные надстройки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru