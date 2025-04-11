В Котловке построили жилой комплекс на 180 квартир по реновации
На юго-западе Москвы построили новый ЖК площадью более 16 тысяч кв.м. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил подробности о жилом комплексе.
«Новостройка состоит из трех секций. В ней предусмотрено 180 квартир общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Готовая улучшенная отделка в них полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Жилой комплекс находится недалеко от станции метро “Нагорная”. Также рядом расположены учебные заведения, объекты спорта, здравоохранения и галерея “Нагорная”», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Овчинский добавил, что все подъезды оборудованы комнатами для консьержей, а также помещениями для велосипедов и детских колясок. Он отметил, что на первом этаже ЖК разместят аптеки, досуговые центры, магазины или другие предприятия, так как он нежилой.
В новом комплексе создали улучшенную отделку: на фасадах есть места для размещения кондиционеров, а входы и выходы оборудованы винтажным остеклением. Для удобства жителей введены в эксплуатацию сразу шесть лифтов с грузоподъемностью в 400, 630 и 1000 кг. Придомовая территория получила все необходимое для комфортного времяпрепровождения: спортивная и детская площадки, зона тихого отдыха. Место для детей оснащено безопасным покрытием.
Программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее вошли 5176 домов, а всего она коснется миллиона москвичей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал увеличить скорость реализации этих проектов в два раза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-игрок сборной России и «Ахмата» Семенов завершил карьеру
- Балерина Волочкова обвинила депутатов Госдумы в «обдирании народа» штрафами
- СМИ: Уиткофф направился в Россию, где может встретиться с Путиным
- Стоимость золота достигла рекордного значения в $3240
- СМИ: Мошенники выманили свыше 10 млн рублей у контр-адмирала в Санкт-Петербурге
- МИД РФ заявил о готовности к диалогу с Киевом с учетом современных реалий
- Над Курской областью уничтожили еще два беспилотника
- Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки
- В ДТП в Якутии погибли пять человек
- Собчак оштрафовали за неоплату другого штрафа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru