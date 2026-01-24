В Комплексе экономической политики Москвы прошла открытая встреча ко Дню студента

По случаю приближающегося Дня российского студенчества победители и призеры экономических соревнований и конкурсов приняли участие в завтраке «без галстуков» с заместителем мэра Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития города Марией Багреевой.

«Студенты – это будущее нашей экономики, поэтому открытый диалог с ними является одним из приоритетных направлений работы Комплекса экономической политики города Москвы. Для нас важно, чтобы будущие специалисты понимали, как устроена и работает экономика столицы, знали о ее ключевых тенденциях и перспективах развития, имели представление о том, какие задачи решают экономисты для обеспечения уверенного развития Москвы», - отметила она.

Также Багреева рассказала, что благодаря таким встречам можно получить качественную связь от молодежи. Они рассказывают о волнующих их темах о будущем города и развитии столицы.

В завтраке «без галстуков» также приняли участие гендиректор Аналитического центра Москвы Илья Залманов, заместитель руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Александр Зинин и специалисты, трудящиеся в подведомственных учреждениях департаментов Комплекса экономической политики столицы.

Студенты на встрече смогли узнать, какую работу ежедневно выполняют работники Комплекса, чтобы обеспечить экономическую стабильность, сформировать конкурентную среду и благоприятный деловой климат. Встреча стала завершающей в цикле мероприятий для студентов, которые прошли при поддержке Комплекса экономической политики города Москвы в 2025 году.

