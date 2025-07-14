В Коммунарке построят многофункциональный центр с ФОКом и офисами
В районе Коммунарка согласовали проект строительства многофункционального комплекса с подземной парковкой, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«В Коммунарке появится многофункциональный центр, в котором откроются офисы, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также магазины, кафе и рестораны. Согласно проектной документации, это будет восьмиэтажное здание общей площадью 36,8 тысячи квадратных метров», – рассказал он.
Здание расположится по адресу улица Александры Монаховой, земельный участок 46 Ж. После окончания строительства в нем появится более 1,4 тысячи рабочих мест.
На первых двух этажах здания разместятся магазины и кафе, а третий этаж займет фитнес-центр, спортзал, зал для кибер-спорта и студия спортивных танцев. На остальных этажах будут офисы. Также специалисты оборудуют новостройку 12 лифтами.
По проекту также озеленят прилегающую территорию и построят одноуровневый подземный паркинг.
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