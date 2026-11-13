В китайском Чэнду прошли Дни Москвы
Дни Москвы прошли в китайском городе Чэнду с 11 по 13 ноября. В рамках мероприятия состоялись деловые, образовательные, спортивные и культурные мероприятия. Площадка послужила основой для укрепления партнерских связей между городами и расширения российско-китайского взаимодействия.
11 ноября была подписана программа сотрудничества Москвы и Чэнду на 2027–2029 годы, расширяющая взаимодействие в экономике, туризме, здравоохранении, образовании и гуманитарной сфере. Документ стал продолжением первой программы сотрудничества, рассчитанной на 2024–2026 годы.
Дни Москвы стали площадкой для форума «Москва – Чэнду: стратегические ориентиры и новые горизонты взаимодействия», в рамках которого обсуждались перспективы сотрудничества в экономике, технологиях и гуманитарной сфере. По данным руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черёмина, товарооборот Москвы и Китая в 2025 году составил 97 млрд долларов, а по итогам первого полугодия текущего года уже достиг 56 млрд долларов.
Кроме того, отдельная сессия была посвящена культуре и гуманитарной сфере. Обсуждались университетские и молодежные обмены, музейные и музыкальные проекты, сохранение культурного наследия, туризм и экология. На форуме представили выставки и VR-фильмы о России.
Также состоялся круглый стол с соотечественниками, проживающими в Китае, прошли соревнования по настольному теннису и бадминтону, гала-концерт с участием московских и китайских исполнителей и ряд других мероприятий.
Столичная делегация провела встречи с китайскими партнерами, посетила организации и учреждения. Обсуждались перспективы сотрудничества в различных сферах, включая образование.
Москва и Чэнду продолжат развивать совместные инициативы, укрепляя деловые и гуманитарные связи.
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