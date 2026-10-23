В Хорошево-Мневниках появится многофункциональный жилой комплекс

Проект второй очереди строительства жилого комплекса «Левел Звенигородская» согласован с городом. Новостройка появится по адресу: 3-й Силикатный проезд, земельный участок 6/2. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Положительное заключение государственной экспертизы получил проект второго этапа строительства жилого комплекса в районе Хорошево-Мневники. Документация предусматривает возведение многоэтажного корпуса на земельном участке площадью более 4,1 тысячи кв. м», — подчеркнул он.

В новом объекте оборудуют 319 квартир, а первый этаж передадут под коммерческое использование. Также на подземной территории расположится паркинг и кладовые для хранения вещей жителей дома. Проект предполагает создание 163 машино-мест на двухуровневой стоянке под землей, где отдельно будет 20 мест для электромобилей. Придомовое окружение благоустроят и поставят три детские площадки, проложат пешеходные дорожки, газоны, посадят цветы, деревья и кустарники.

На первом этаже появятся лобби и лифтовой холл, а на последнем обустроят общественные помещения для отдыха и собраний жильцов. Им предоставят различные квартиры — от «однушек до четырехкомнатных» со второго по 41-й этаж. Общая жилая площадь — около 25 тысяч кв. м.

