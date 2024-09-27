В Грозном определили «Лучшего водителя грузовика»

В Грозном определили победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика», организованный Научно–исследовательским институтом автомобильного транспорта» при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. В категории автомобили до 10 тонн обладателем приза в 300 000 рублей стал представитель Ленинградской области Вадим Жилов, представляющий ООО «Ленинградская АЭС – Авто», а в самой престижной категории - автомобили свыше 10 тонн стал Игорь Халтурин, представляющий Техносервис (Делко) из Набережных Челнов.

Всего за призовой фонд конкурса в размере 1 миллиона рублей боролись 53 водителя из 36 городов России. Участники соревнований продемонстрировали практические навыки вождения на большегрузных транспортных средствах и автомобилях-тягачах с полуприцепом в прохождении трассы на время и состязание на аккуратность вождения, при выполнении которого на бензобак автомобиля ставилась стеклянная кружка с водой и стартующему участнику необходимо было пройти трассу, не уронив её. Также была предусмотрена проверка теоретических знаний правил дорожного движения.

Высокий уровень мастерства водителей и достойное прохождение всех испытаний отметил председатель жюри конкурса, гендиректор Открытого Акционерного Общества «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» Валерий Машков.

