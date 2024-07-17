В Гольяново завершается строительство ФОК «Алтайский»
Готовность спорткомплекса «Алтайский» в районе Гольяново на востоке Москвы составляет 65 процентов. Объект возводится на Алтайской улице в рамках госпрограммы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета, рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«На объекте полностью готова кровля, на финальный этап вышли работы по устройству фасада с витражами, смонтирована вывеска с названием объекта, завершаются работы на входных группах», – уточнил глава департамента строительства.
Наружные и внутренние инженерные сети готовы на 70 процентов, завершаются черновые отделочные работы, чистовая отделка выполнена на треть.
В зоне бассейнов монтируются системы водоподготовки, ведутся работы по установке чаш из нержавеющей стали.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина объектам спортивной инфраструктуры города уделяется особое внимание, отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. По его словам, возведение ФОКа контролируется инспекторами комитета в течение всего строительного цикла. Они оценивают качество работ, применяемых стройматериалов и возводимых конструкций и их соответствие проектной документации.
Площадь трехэтажного спорткомплекса составляет порядка четырех тысяч квадратных метров. Он включает бассейн длиной 25 метров, а также малый бассейн для обучения детей плаванию длиной 10 метров.
С 2011 года в Москве было возведено больше 200 спортивных объектов.
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