В Гольянове высадили более семи тысяч деревьев и кустарников

В районе Гольяново на востоке Москвы высадили семь тысяч деревьев и кустарников. Они появились на территории дворов новых домов, построенных по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В рамках работ по благоустройству здесь высадили свыше семи тысяч деревьев и кустарников. Больше всего их появилось возле жилых комплексов на Амурской улице – свыше шести тысяч. Остальные растения высадили рядом с новостройками на площади Белы Куна и Щелковском шоссе. Всего в рамках программы реновации благоустроят около двух тысяч гектаров придомовых территорий», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Министр правительства Москвы отметил, что реновация – это не только расселение жителей, но и обновление столичных территорий, и повышение качества жизни. Он добавил, что в Гольяново возвели уже четыре новых жилых комплекса.

Программы озеленения города являются важной частью улучшения облика города. Они превращают дворы в комфортные и экологически чистые пространства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что еще 131 площадка для строительства домов была включена в программу реновации.

