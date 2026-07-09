В Головинском районе отремонтируют три жилых дома
Проекты капитального ремонта многоквартирных домов по московским адресам Головинского района: Онежская улица, дом 2к3, Онежская улица дом 22, Флотская улица, дом 76 были согласованы с городом. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Мосгосэкспертиза выдала положительные заключения по результатам рассмотрения документации о капитальном ремонте трех жилых домов в Головинском районе. В зданиях 1988–1993 годов постройки обновят инженерные сети и проведут локальный ремонт в местах прохождения коммуникаций», — отметил он.
Каждое здание получит собственный перечень работ.
На Онежской улице, дом 2к3, будут проведены и ремонтные работы фасада и цоколя. Их расчистят с помощью аппаратов высокого давления, а также обработают биоцидными препаратами и дополнительно утеплят. Поверхности объекта покроют штукатуркой глубокого проникновения и покрасят. Помимо этого, на фасаде создадут пространство для внешних блоков кондиционеров.
Кроме того, наружные поверхности декоративных экранов балконов и лоджий также будут отреставрированы. На открытых из них заменят стяжку и покрытие пола и приведут в порядок стены. Входные группы получат новые двери, крыльца и козырьки над ними. На крыше появится обновленная кровля и защитное ограждение, а также будут отремонтированы надстройки.
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