В Гагаринском районе Москвы отремонтируют жилой дом, проект капитального ремонта уже согласован. О деталях рассказал председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласно документации, здание ждет комплекс наружных и внутренних работ», - отметил он.

Речь идет о десятиэтажном жилом доме 1961 года постройки. В доме будет отремонтирован также подвал и чердак, специалисты проведут необходимые работы в зоне коммуникаций в квартирах и местах общего пользования. Лестничные клетки здания будут оснащены новыми окнами.

Кирпичный фасад промоют и просушат, а оштукатуренные поверхности цоколя покрасят. Более того, в порядок приведут и балконы здания.

Планируется также замена лестниц и дверей в подъездах. Ремонт будет проведен и на самой высокой части дома. Так, на крыше заменят покрытие и ограждение кровли.

