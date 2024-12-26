В Гагаринском районе Москвы отремонтируют жилой дом
В Гагаринском районе Москвы отремонтируют жилой дом, проект капитального ремонта уже согласован. О деталях рассказал председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Согласно документации, здание ждет комплекс наружных и внутренних работ», - отметил он.
Речь идет о десятиэтажном жилом доме 1961 года постройки. В доме будет отремонтирован также подвал и чердак, специалисты проведут необходимые работы в зоне коммуникаций в квартирах и местах общего пользования. Лестничные клетки здания будут оснащены новыми окнами.
Кирпичный фасад промоют и просушат, а оштукатуренные поверхности цоколя покрасят. Более того, в порядок приведут и балконы здания.
Планируется также замена лестниц и дверей в подъездах. Ремонт будет проведен и на самой высокой части дома. Так, на крыше заменят покрытие и ограждение кровли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru