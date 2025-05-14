В Фили-Давыдково смонтировали более 380 фонарей и камер видеонаблюдения
Со старта реализации программы реновации в районе Фили-Давыдково были возведены восемь новостроек, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, в Фили-Давыдково смонтировали более 380 фонарей и камер видеонаблюдения.
«Для безопасности и комфорта жителей во дворах суммарно установили свыше 210 объектов наружного освещения и более 160 камер видеонаблюдения. Возле четырех жилых комплексов на Кастанаевской улице оборудовали почти 200 фонарей и камер, возле двух новостроек на улице Олеко Дундича – около 70. Еще более 100 камер видеонаблюдения и объектов наружного освещения установили во дворах домов на Малой Филевской и Давыдковской», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
В рамках программы реновации не только строятся новые дома, но и благоустраивается близлежащая к ним территория. Так, город высаживает кустарники и деревья, разбивает клумбы, строит спортивные и детские площадки, устанавливает камеры видеонаблюдения и объекты освещения.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказывал о переезде жителей Тимирязевского района в новые дома по реновации. Программа, запущенная в 2017 году, касается порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 старых домов.
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