В фармотрасли оценили строительство завода по производству медпрепаратов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Зеленограде построят уникальный завод по производству препаратов для лечения орфанных, генетических и онкологических заболеваний.

Генеральный директор АО «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев заявил, что собственное производство лекарств имеет стратегическое значение.

«Руководство Москвы всегда крайне внимательно относится к реализации социально значимых инициатив. И мы благодарны за поддержку и партнерство в развитии научной базы и наращивании производственного потенциала. Мы считаем, что собственное производство базовых препаратов крови для нашей страны имеет стратегическое значение, так как это вопрос национальной безопасности. И в этом вопросе мы чувствуем поддержку со стороны органов власти, как на федеральном уровне, так и на уровне регионов», - сказал эксперт.

Он отдельно отметил перспективы развития производства альбумина и иммуноглобулина.

«Фармстандарт уже не один год работает над проектами по производству препаратов крови. В конце 2022 года в Уфе мы запустили крупносерийное производство Фактора свертывания крови VIII и уже вышли на полную мощность. И конечно, крайне важным шагом мы считаем дальнейшее развитие собственного производства альбумина и иммуноглобулина», - добавил Зайцев.

Завод возведут в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития здравоохранения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с совладельцем АО «Россиум Био» Сергеем Судариковым. Инвестиции в проект составят 43,7 миллиарда рублей. Запуск производства намечен на I квартал 2028 года, а выпуск продукции — не позднее II квартала того же года.

Как отметили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы, создание нового завода - это очередной шаг к развитию фармацевтической отрасли города. В ней уже работают более 300 производителей препаратов, медтехники и медизделий. Объемы их производства и отгруженной продукции стабильно растут. В частности, за первые четыре месяца 2024 года производство лекарств и медизделий в столице выросло более чем на 14%, а за пять лет - в 3,7 раза.

