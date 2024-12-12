В этом году подобрано 44 стартовые площадки по реновации на месте сноса старых домов

В этом году была подобрана 51 стартовая площадка по программе реновации, из них свыше 40 находятся на месте сноса старых домов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2024 года город образовал 44 стартовые площадки на месте предусмотренных к сносу домов. На них построят жилье и сопутствующую инфраструктуру по программе реновации. Так, здесь возведут новостройки общей площадью почти 625 тысяч квадратных метров», – отметил он.

Ефимов указал, что это позволит предоставить жилье ориентировочно 22 тысячам москвичей. Всего на сегодняшний день в столице образованы 653 стартовые площадки.

Новостройки по программе реновации строят на стартовых площадках. Они могут появиться как на месте сноса домов старого жилого фонда, так и на свободных от обременений территориях. Глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что 44 стартовые площадки находятся в девяти административных округах города. Больше всего на северо-востоке – 11 территорий, следом идут Юго-Восточный и Восточный административные округа, где сформировали семь и восемь площадок соответственно. Жители переедут в новые просторные квартиры с улучшенной отделкой и ремонтом по стандартам программы реновации.

Столица выполнит благоустройство придомовых территорий возле новостроек. Там высадят кустарники и деревья, обустроят спортивные, детские площадки и зоны для отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил 22 новые площадки в программу реновации, которая была утверждена в августе 2017 года. Она затронула порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Только за прошлый год в городе было передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. Сергей Собянин поручал нарастить темпы реализации программы в два раза.

