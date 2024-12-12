В этом году подобрано 44 стартовые площадки по реновации на месте сноса старых домов
В этом году была подобрана 51 стартовая площадка по программе реновации, из них свыше 40 находятся на месте сноса старых домов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С начала 2024 года город образовал 44 стартовые площадки на месте предусмотренных к сносу домов. На них построят жилье и сопутствующую инфраструктуру по программе реновации. Так, здесь возведут новостройки общей площадью почти 625 тысяч квадратных метров», – отметил он.
Ефимов указал, что это позволит предоставить жилье ориентировочно 22 тысячам москвичей. Всего на сегодняшний день в столице образованы 653 стартовые площадки.
Новостройки по программе реновации строят на стартовых площадках. Они могут появиться как на месте сноса домов старого жилого фонда, так и на свободных от обременений территориях. Глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что 44 стартовые площадки находятся в девяти административных округах города. Больше всего на северо-востоке – 11 территорий, следом идут Юго-Восточный и Восточный административные округа, где сформировали семь и восемь площадок соответственно. Жители переедут в новые просторные квартиры с улучшенной отделкой и ремонтом по стандартам программы реновации.
Столица выполнит благоустройство придомовых территорий возле новостроек. Там высадят кустарники и деревья, обустроят спортивные, детские площадки и зоны для отдыха.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил 22 новые площадки в программу реновации, которая была утверждена в августе 2017 года. Она затронула порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Только за прошлый год в городе было передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. Сергей Собянин поручал нарастить темпы реализации программы в два раза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне назвали Петербург культурной, гастрономической и музыкальной столицей
- Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных
- Рособрнадзор: Начались разработки тестов при приеме детей мигрантов в школу
- «Носят платья и сдают обратно»: Стилист Рогов заявил о проблеме «фэшн-экстремизма»
- Мурашко: Распространенность курения среди 15-летних и старше сократилась до 18%
- Журнал Time назвал Дональда Трампа «Человеком года 2024»
- МИД РФ: Евросоюз потерял более 1,5 трлн евро из-за санкций против РФ
- Джо Байден помиловал 39 человек
- СМИ: Режиссер Андреасян подал иск о защите чести и достоинства к телепродюсеру Картозии
- Психолог рекомендовала поддерживать веру детей в Деда Мороза до 8-9 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru