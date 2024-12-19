В электродепо «Южное» разместят оборудование для обслуживания колесных пар

В отстойно-ремонтном корпусе строящегося электродепо «Южное» в районе Братеево проводят подготовку к монтажу колесотокарного станка для обслуживания подвижного состава Замоскворецкой линии Московского метро, заявил глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

По его словам, для размещения оборудования вагонов выделили помещение площадью более 2,4 тысячи квадратных метров. Там создали габаритный приямок для осмотра. В помещение будет вести отдельный путь, с его помощью будет проводиться обточка колесных пар без выкатки их из-под состава, а габариты цеха позволят производить работы комплексно сразу на всех восьми вагонах.

В электродепо также будет подрельсовый токарный станок с числовым программным управлением, который отличается универсальностью и скоростью работы – при обычном износе чистое время обработки колесной пары не превысит 25 минут.

Как сообщил гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков, после установки и подключения станка начнутся пусконаладочные работы.

Отстойно-ремонтный корпус является одним из ключевых объектов электродепо «Южное». Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что строящееся электродепо «Южное» и действующее депо «Братеево» в будущем намерены объединить в многофункциональный комплекс.

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