В электродепо «Столбово» завершили монтаж металлоконструкций ремонтного корпуса

В Москве завершен монтаж металлоконструкций здания отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Столбово», сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, это депо будет обслуживать составы, курсирующие по Троицкой и Сокольнической линиям московского метро. Его общая площадь 46 тыс. кв.м.

«Завершение монтажа позволило начать работы по устройству профлиста кровли, площадь которой составит 37 тысяч квадратных метров. Кроме того, строители приступили к нанесению огнезащитного покрытия на колонны здания», – сказал Загрутдинов, уточнив, что было использовано 3 тыс. тонн металлоконструкций.

Глава департамента, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, отметил, что электродепо «Столбово» будет включать в себя более 50 зданий, а в строящемся отстойно-ремонтном корпусе оборудуют 33 канавы не только для отстоя, но и для мойки, ремонта и техобслуживания поездов.

Сейчас работы ведутся в круглосуточном режиме. На строительстве отстойно-ремонтного корпуса задействовано порядка тысячи человек в сутки. Кроме того, в настоящее время строятся и другие здания электродепо, добавил Загрутдинов.

