В Донском районе Москвы завершается реконструкция пешеходного тоннеля
В Донском районе Москвы намерены в скором времени завершить реконструкцию подземного перехода под Третьим транспортным кольцом (ТТК), сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
Он напомнил, что работы на объекте ведутся с 2013 года. В 2015 их приостановили, затем в 2017 город предоставил участок застройщику для возобновления реконструкции, этот вопрос взяла на себя Оперативная группа по сокращению долгостроя.
«В результате деятельности группы согласована дальнейшая реализация проекта. Объект находится в высокой степени готовности, реконструкцию завершат в 2025 году», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Земельно-правовые отношения переоформили в 2023 году, затем застройщик начал корректировку проектной документации и в феврале 2025 года оформили разрешение на строительство.
С 2011 года деятельность Оперативной группы, которая работает в Комплексе градостроительной политики и строительства столицы, решились вопросы по 691 объекту долгостроя. При этом 204 из них уже введены в эксплуатацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru