В Дмитровском районе завершают строительство офисно-делового центра

В Дмитровском районе столицы на Лобненской улице завершается строительство трех строений офисно-делового центра. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.



По его словам, общая площадь корпусов от 11 до 14 этажей составляет свыше 37 тысяч квадратных метров.



«На первом этаже первого здания разместится необходимая инфраструктура для сотрудников, на остальных этажах – офисы. Во втором корпусе часть помещений предназначена для временного проживания сотрудников представительств иногородних компаний в городе. Остальное отведут под офисы», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.



Чиновник добавил, что в третьем строении запроектирован фитнес-клуб. По его словам, второй и третий корпуса на подземном уровне соединены паркингом, рассчитанным на 147 машино-мест.

Вблизи второго и третьего корпусов разместятся рекреационные зоны со скамейками под декоративным навесом и будут разбиты клумбы. На первом этаже первого здания оформят помещения для салонов красоты и студии йоги. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

