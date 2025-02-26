В Даниловском районе построят жилой комплекс
На юге Москвы утвержден проект жилого дома на улице Автозаводская, состоящий из двух высотных корпусов с подземной автостоянкой. Об этом рассказал глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
Он отметил, что здание будет состоять из двух разновысотных корпусов, которые объединят двухуровневым подземным паркингом. Также на первом этаже жилого дома расположатся офисные и административные нежилые помещения.
В жилом комплексе по проекту обустроят 907 квартир, из которых 641 однокомнатная, 185 двухкомнатных и 81 трехкомнатная.
На подземных этажах помимо автостоянки запланированы кладовые для жильцов дома и сервисные помещения с офисом управляющей компании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru