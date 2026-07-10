В Даниловском районе Москвы отреставрируют здание бывшей конторы завода АМО

В Москве планируют отреставрировать здание «Контора первого в России автомобильного завода АМО», которое является объектом культурного наследия регионального значения. О том, что согласован проект сохранения и приспособления для современного использования здания, сообщил председатель Комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Проект реставрации здания бывшей конторы завода АМО в Даниловском районе получил положительное заключение госэкспертизы. Согласно документации, специалисты приведут в порядок фасады и интерьеры, обновят внутренние инженерные системы и кровлю», – уточнил он.

Проектные решения разработаны с учетом статуса объекта и необходимости сохранения исторической преемственности и наследия бывшего завода имени Лихачева.

Объект возвели в 1918–1921 годах по проекту архитекторов А.В. Кузнецова, А.Ф. Лолейта и К.С. Мельникова. С 2016 года в здании располагается Музей хоккея.

При проведении реставрационных работ намерены расчистить кирпичную кладку, привести в порядок декор и воссоздать балкон с бетонными тумбами. Помимо прочего специалисты обновят металлическую кровлю. В здании отреставрируют парадную лестницу и воссоздадут планировку главного вестибюля. Также в помещениях модернизируют инженерные коммуникации, проведут отделку, установку окон и дверей.

