В Бутырском районе Москвы согласовали проект жилого дома по программе реновации

Согласован проект строительства многоквартирного дома на северо-востоке Москвы по программе реновации, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«В новостройке будет 231 квартира, четыре из них спроектированы с учетом потребностей маломобильных жильцов», – добавил он.

Новое здание в Бутырском районе столицы появится на месте пятиэтажного жилого дома 1959 года постройки. Дом возведут в пешей доступности от станции метро «Фонвизинская».

Общая площадь квартир составит около 16 тысяч квадратных метров. Их предоставят для заселения с чистовой отделкой и всей необходимой сантехникой.

На первом этаже дома предусмотрено открытие коммерческих помещений, в которых смогут работать магазины, точки общепита и другие предприятия. Помимо прочего на первом этаже разместится входная группа с вестибюлем, помещением консьержа, колясочной и зоной почтовых ящиков. В рамках реализации проекта создадут безбарьерную среду, что позволит людям с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно передвигаться по придомовой территории.

Программа реновации, утвержденная в 2017 году, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал ускорить темпы ее проведения вдвое. Он также отмечал, что в августе в столице открыли вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, в том числе для программы реновации.

