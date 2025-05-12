В Бескуднико создано почти 80 помещений под социально-бытовые нужды

На первых этажах новостроек по программе реновации в Бескудниковском районе 77 нежилых помещений используются под социально-бытовые нужды. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В Бескудниковском районе под заселение передали 15 новостроек по программе реновации. Сегодня на первых этажах жилых комплексов используются 77 помещений под размещение объектов социально-бытового назначения», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По словам Овчинского, наибольшее количество предприятий в реновационных домах — это организации бытовых услуг (около 30), за ними следуют торговые точки (примерно 20), пункты выдачи и постаматы занимают более 10 помещений. В остальных расположились аптеки, кафе и управляющие компании Бескудниковского района.

Всего в рамках программы реновации на первых этажах жилых комплексов планируется создать около 8 тысяч нежилых помещений, где будет открыто свыше 200 тысяч рабочих мест.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает почти миллион москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин дал поручение увеличить темпы её реализации вдвое.

