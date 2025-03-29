В Беговом районе завершается укладка кровли бизнес-центра
Готовность нового бизнес-центра в Беговом районе столицы составляет 60%, сейчас специалисты завершают укладку кровли, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, новый бизнес-центр на 1-ой улицы Ямского Поля будет состоять из трех 20-этажных башен. Общая площадь составит порядка 132 тысяч квадратных метров. На первых этажах башен расположатся помещения под рестораны, кафе, мазаины, салоны красоты.
«Офисные помещения свободной планировки займут со второго по 20-й этаж каждой башни. Интересной деталью зданий станут балконы, расположенные на разных уровнях в трех башнях. Завершить строительство бизнес-центра девелопер планирует в 2026 году», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Бизнес-центр появится в составе многофункционального городского квартала SLAVA, который расположен в пяти минутах ходьбы от Белорусского вокзала, станции метро «Белорусская», а также Ленинградского проспекта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru