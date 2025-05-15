В Басманном районе Москвы отремонтируют жилой дом 1930 года постройки
В Москве согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома 1930 года постройки на улице Садово-Черногрязкая в Басманном районе. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Согласованная проектная документация предполагает проведение работ по обновлению кровли, балконов и фасадов с установкой лесов, а также замену инженерных коммуникаций», – уточнил Щербаков.
В здании в ходе работ установят новые системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализации, а также мусоропровод и противопожарный водопровод. В квартирах после замены коммуникаций проведут локальный восстановительный ремонт.
Проект капитального ремонта предполагает приведения в порядок штукатурного слоя фасадов, а также ремонт и восстановление геометрии декоративных элементов: полуколонн, пилястр, консольных балок балконов и других деталей.
Новые входные двери установят во всех подъездах, там также установят новые оконные рамы и подоконники.
На крыше предполагается ремонт кровли и вентиляционных шахт. На чердаке поменяют минераловатный утеплитель.
Ранее Москомэкспертиза согласовала еще один проект ремонта старинного жилого дома в Басманном районе. Это пятиэтажное здание 1917 года постройки в Фурманном переулке. По словам Ивана Щербакова, в нем, согласно проектной документации, поменяют входные двери и окна в подъезде, отремонтируют чердак, подвал и фасад, а также приведут в порядок балконы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Валтонен: ЕС немедленно начнет работу над 18-м пакетом санкций против РФ
- Анна Асти представит документальный фильм о своем стадионном шоу
- Михалков: Новому театру патриотической драматургии нужна четкая концепция
- Трамп: Индия предложила США сделку по беспошлинной торговле
- МИД рассказал о целях России на переговорах в Стамбуле
- На «Госуслугах» зарегистрировались более 112 млн граждан
- Лебедев: Создание фильмов про спецоперацию требует временной дистанции
- Трейлеры российских фильмов номинированы на премию Golden Trailer Awards
- Трамп заявил о готовности прилететь в Стамбул 16 мая
- Эксперт: Zara вернется в Россию не раньше, чем через два года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru