В Басманном районе Москвы отремонтируют жилой дом 1930 года постройки

В Москве согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома 1930 года постройки на улице Садово-Черногрязкая в Басманном районе. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Согласованная проектная документация предполагает проведение работ по обновлению кровли, балконов и фасадов с установкой лесов, а также замену инженерных коммуникаций», – уточнил Щербаков.

В здании в ходе работ установят новые системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализации, а также мусоропровод и противопожарный водопровод. В квартирах после замены коммуникаций проведут локальный восстановительный ремонт.

Проект капитального ремонта предполагает приведения в порядок штукатурного слоя фасадов, а также ремонт и восстановление геометрии декоративных элементов: полуколонн, пилястр, консольных балок балконов и других деталей.

Новые входные двери установят во всех подъездах, там также установят новые оконные рамы и подоконники.

На крыше предполагается ремонт кровли и вентиляционных шахт. На чердаке поменяют минераловатный утеплитель.

Ранее Москомэкспертиза согласовала еще один проект ремонта старинного жилого дома в Басманном районе. Это пятиэтажное здание 1917 года постройки в Фурманном переулке. По словам Ивана Щербакова, в нем, согласно проектной документации, поменяют входные двери и окна в подъезде, отремонтируют чердак, подвал и фасад, а также приведут в порядок балконы.

