В атриуме небоскребов iCITY завершено остекление купола

Завершены работы по остеклению купола, объединяющего башни деловых центров iCITY, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Площадь купола над атриумом составит 3,3 тысячи квадратных метров. В просторном атриуме с высотой потолков 32 метра разместят общественные зоны, рестораны, торговые павильоны, зимний сад, фитнес-клуб», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

По его словам, строительство комплекса iCITY, расположенного в Пресненском районе столицы, планируется завершить во втором квартале 2025 года.

В офисный комплекс iCITY входят две башни - Space Tower высотой 258 метров и 147-метровая Time Tower.

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ФОТО: Владислав Овчинский/Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

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