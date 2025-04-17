В атриуме небоскребов iCITY завершено остекление купола
Завершены работы по остеклению купола, объединяющего башни деловых центров iCITY, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Площадь купола над атриумом составит 3,3 тысячи квадратных метров. В просторном атриуме с высотой потолков 32 метра разместят общественные зоны, рестораны, торговые павильоны, зимний сад, фитнес-клуб», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
По его словам, строительство комплекса iCITY, расположенного в Пресненском районе столицы, планируется завершить во втором квартале 2025 года.
В офисный комплекс iCITY входят две башни - Space Tower высотой 258 метров и 147-метровая Time Tower.
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