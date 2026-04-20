В Алексеевском районе согласованы проекты капремонта в 4-х жилых домах

В Алексеевском районе согласованы проекты капитального ремонта четырех многоквартирных домов 1960–1984 годов. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.



Речь идет о зданиях на улицах Новоалексеевская, Бориса Галушкина и Ракетном бульваре.



«Согласно проектам, капитальный ремонт проведут в четырех многоквартирных домах. В зависимости от объекта, документацией предусмотрен комплекс работ по модернизации инженерных систем, обновлению фасадов и мест общего пользования», – заявил Щербаков.



На Новоалексеевской улице в доме 1973 года постройки отремонтируют фасад и кровлю. Наружные стены очистят и покрасят, во входных группах отремонтируют козырьки и ступени. На крыше будет полностью заменено кровельное покрытие. На улице Бориса Галушкина в жилом доме 1960 года полностью поменяют все коммуникации, а в подъездах освежат потолки, стены, заменят окна и двери. На кровле также будет заменено покрытие, а чердак – утеплен. В здании 1977 года на этой же улице специалисты отремонтируют помещения подвала, электрощитовой и мусорокамеры.



Помимо прочего, во всех домах заменят инженерные сети, а также сделают ремонт в местах прохождения коммуникаций.

