В 2025 году расселили 18 домов по программе реновации на востоке Москвы

В 2025 году по программе реновации ветхого жилья расселили 18 старых домов на востоке Москвы. Их жильцы получили ключи от новых квартир с готовой улучшенной отделкой. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Старые здания снесут после расселения, а на освобожденной территории построят новые ЖК и сопутствующую инфраструктуру.

По четыре дома снесли в районах Гольяново и Новогиреево, по три — в районах Измайлово и Перово. Два здания расселили в Богородском, по одному в Северном и Восточном Измайлове. «Всего в Восточном административном округе предстоит расселить 1062 дома, новые квартиры получат около 210 тысяч москвичей», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

