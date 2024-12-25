В 2024 году бизнес арендовал 25 участков в Москве для коммерческих объектов

Столица в 2024 году по итогам торгов передала в аренду бизнесу свыше 12 га земли для возведения нежилой недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Город выделяет земельные участки для строительства различной коммерческой недвижимости: торгово-офисных зданий, спортивных и медицинских объектов, многофункциональных центров. По итогам уходящего года в результате торгов инвесторы арендовали 25 участков общей площадью свыше 12 га», – сказал он.



Ефимов отметил, что в зависимости от условий договоров, сроки которых варьируются от 2,5 года до 10 лет и восьми месяцев, в городе появится свыше 292,3 тысячи «квадратов» новых объектов капитального строительства. Арендованные участки располагаются в восьми административных округах. Больше всего земли – четыре участка общей площадью свыше 3,4 га – передали компаниям на северо-востоке города. В ВАО арендовали почти 1,8 га для возведения двух физкультурно-оздоровительных комплексов, автомойки и культурно-досугового центра. В свою очередь инвесторы в ТиНАО построят семь объектов на участках, общая площадь которых достигает более 2,4 га.



Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что для строительства спорткомплексов девелоперы арендовали восемь участков общей площадью порядка 5,3 га в шести административных округах. Столица выделила для возведения торгово-офисной недвижимости 12 участков совокупной площадью 4,4 га. Кроме того, в городе появятся культурно-досуговый и медицинский центры, объекты для обслуживания автотранспорта.



По словам руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, онлайн-формат участия и привлекательные стартовые условия делают предложения от Москвы для возведения объектов коммерческой недвижимости востребованными у предпринимателей. Средняя конкуренция на торгах по аренде таких участков в этом году составила 12 участников на лот. Информация о выставленных на торги участках размещается на Инвестиционном портале Москвы.

