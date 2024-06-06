В 2023 году в Москве ввели рекордное количество промышленных площадей
В Москве в 2023 году возвели больше 415 тысяч квадратных метров промышленных объектов, что больше, чем за предыдущие пять лет. Об этом на XXVII Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии «Новые подходы структурирования промышленных капиталоемких проектов» рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«В прошлом году мы ввели в эксплуатацию промышленных объектов больше, чем за предыдущие пять лет. В 2023-м показатель превысил 415 тысяч квадратных метров, в то время как с 2018 по 2022 годы – около 396 тысяч квадратных метров», - рассказал Овчинский.
Он также отметил, что высокие темпы строительства сегодня говорят о том, что столица делает акцент на индустриализации.
Сегодня в городе работает более 4,2 тысячи фабрик и заводов, из которых треть высокотехнологичные. На них трудятся порядка 725 тысяч специалистов.
В качестве поддержки индустриального строительства сегодня используется программа, которая стимулирует создание рабочих мест. Более 650 тысяч квадратных метров промышленных площадей построят инвесторы в обмен на льготу от города. В результате будет создано более 16 тысяч новых рабочих мест, а привлеченные инвестиции превысят 160 млрд рублей.
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