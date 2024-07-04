Устройство кровли новой детской больницы в Сокольниках готово на треть

Устройство кровли нового многопрофильного корпуса детской больницы святого Владимира в московском районе Сокольники готово уже на треть. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что сам больничный комплекс, площадь которого 56 тысяч квадратных метров, готов более чем на 50%. На крыше здания также расположат вертолетную площадку для экстренной транспортировки пациентов.

В больнице обустроят 15 операционных, 20 стационарных отделений, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и центр гравитационной хирургии крови. Помимо этого, там расположат 570 дополнительных коек и установят 10 единиц тяжелой медицинской техники.

Сейчас рабочие уже монтируют лифтовое оборудование и заканчивают монтаж фасада здания. Завершение строительства намечено на 2025 год.

