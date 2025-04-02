Участница ярмарки в Басманном районе регулярно отправляет продукты на передовую

Новая участница межрегиональной ярмарки в Басманном районе Москвы Светлана из Рязани почти каждую неделю собирает посылки для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Женщина предлагает гостям ярмарки различные фермерские товары: молоко, сыры, йогурты, масло, сметану, выпечку. Качественная продукция пользуется большим спросом, за недолгий срок работы у Светланы появились постоянные покупатели.

«Участники московских ярмарок активно помогают бойцам на передовой и жителям приграничных территорий. Так, с межрегиональной ярмарки в Отрадном регулярно отправляют участникам СВО северную продукцию: мясо оленя и кабана, а также якутскую рыбу. Такие фермерские товары могут приобрести здесь горожане», – отмечается в сообщении на сайте градоначальника.

Кроме того, перед Новым годом в зону СВО отправили конфеты и мандарины. В свою очередь, участник ярмарки из Воронежской области передал орехи и сухофрукты для жителей новых регионов.

На сайте мэра напомнили, что столичные ярмарки и рыбные рынки «Москва – на волне» предоставляют скидку в 10% участникам СВО и членам их семей.

