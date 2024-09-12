Участники «Миллиона призов» перевели на благотворительность более 73 млн рублей

Участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» уже перевели на благотворительные цели более 73 миллионов рублей.

Призовые баллы разыгрывались среди жителей Москвы, которые голосовали электронно на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино. Победители акции в качестве вознаграждения могли получить тысячу, три тысячи или пять тысяч баллов. При этом каждый балл равен одному рублю.

Уточняется, что около 45 миллионов рублей из общей суммы пожертвований были направлены на поддержку участников спецоперации и жителей приграничных районов Курской области. Еще 28 миллионов рублей перечислили благотворительным организациям, которые оказывают поддержку тяжелобольным людям, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, и бездомным животным.

Заключительный розыгрыш программы «Миллион призов» прошел утром 9 сентября. В общей сложности победителями стали более 1,7 миллиона человек. Результаты розыгрыша можно проверить на сайте акции. Помимо участия в благотворительности победители акции могли обменять выигрыш на скидки у более чем 400 партнеров акции.

Для получения призовых баллов победители должны до 30 сентября активировать уникальный код участника на сайте программы «Миллион призов», затем до 15 декабря поменять на промокоды у партнеров акции либо направить в благотворительный фонд.

