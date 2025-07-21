Участники и посетители ярмарки в Куркине вместе помогают бойцам СВО
Участники и посетители ярмарки в районе Куркино на северо-западе Москвы помогают бойцам специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Военные в зоне СВО регулярно получают с ярмарки чай и кофе.
«Гуманитарную помощь на фронт отправляют владелец одной из кофеен и его постоянный клиент, который ведет Telegram-канал военной тематики, где организуют сборы и публикуют новости, связанные с СВО», – отмечается в сообщении.
Участник ярмарки Марат полтора года назад узнал о благотворительной деятельности покупателя и поинтересовался, может ли он присоединиться к помощи. По словам мужчины, они помогают от души, Марат доверяет постоянному гостю, который взял на себя организационные вопросы. Мужчина уверен, что помощь доходит до адресатов.
Чай и кофе отправляют в специальных дрип-пакетах, которые хорошо подходят для транспортировки. Ими удобно пользоваться в полевых условиях, при этом сохраняется вкус напитка.
Отмечается, что кафе предлагает горячие и прохладительные напитки, авторские десерты, азиатские паровые пирожки пян-се с разными начинками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru