У станции «Бульвар Генерала Карбышева» высадят 183 дерева и 2800 кустарников

Открытие Рублево-Архангельской линии метро значительно улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч нынешних и будущих жителей северо-западных районов Москвы, сообщили в столичном департаменте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.

Только в пешей доступности от станций метро этой линии будут проживать свыше полумиллиона человек. У всех у них появится возможность выбирать более удобные маршруты при поездках по городу. Новая линия также обеспечит скоростную беспересадочную транспортную связь между районами Хорошёво-Мнёвники и Строгино, разделенные Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном.

В настоящее время для перекладки инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства станции «Бульвар Генерала Карбышева», выполнена вырубка зеленых насаждений на ул. Маршала Тухачевского.

«Работы выполняются в соответствии с разрешительной документацией и выданными департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы порубочными билетами», - отметили в департаменте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы.

В районе будущей станции метро «Бульвар Генерала Карбышева» планируют масштабное озеленение

Всего высадят 2800 кустарников и 183 дерева. Это превышает объем, который был вырублен для прокладки инженерных коммуникаций новой станции метро.

Рублево-Архангельская линия, в составе которой будет станция «Бульвар Генерала Карбышева», обеспечит скоростную связь между Хорошёво-Мнёвниками, Строгино и Сити без пересадок. В конечном счете новая ветка метро улучшит транспортное обслуживание более 800 000 жителей северо-запада Москвы.

На сегодняшний день работы по согласованной вырубке выполнены в полном объеме, после завершения строительных работ будет произведено компенсационное озеленение в объемах, превышающих вырубленный фонд.

