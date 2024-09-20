У станции «Бульвар Генерала Карбышева» высадят 183 дерева и 2800 кустарников
Открытие Рублево-Архангельской линии метро значительно улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч нынешних и будущих жителей северо-западных районов Москвы, сообщили в столичном департаменте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.
Только в пешей доступности от станций метро этой линии будут проживать свыше полумиллиона человек. У всех у них появится возможность выбирать более удобные маршруты при поездках по городу. Новая линия также обеспечит скоростную беспересадочную транспортную связь между районами Хорошёво-Мнёвники и Строгино, разделенные Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном.
В настоящее время для перекладки инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства станции «Бульвар Генерала Карбышева», выполнена вырубка зеленых насаждений на ул. Маршала Тухачевского.
«Работы выполняются в соответствии с разрешительной документацией и выданными департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы порубочными билетами», - отметили в департаменте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы.
В районе будущей станции метро «Бульвар Генерала Карбышева» планируют масштабное озеленение
Всего высадят 2800 кустарников и 183 дерева. Это превышает объем, который был вырублен для прокладки инженерных коммуникаций новой станции метро.
Рублево-Архангельская линия, в составе которой будет станция «Бульвар Генерала Карбышева», обеспечит скоростную связь между Хорошёво-Мнёвниками, Строгино и Сити без пересадок. В конечном счете новая ветка метро улучшит транспортное обслуживание более 800 000 жителей северо-запада Москвы.
На сегодняшний день работы по согласованной вырубке выполнены в полном объеме, после завершения строительных работ будет произведено компенсационное озеленение в объемах, превышающих вырубленный фонд.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон просит увеличить финансирование для борьбы с РФ и КНР в космосе
- Россия почти вдвое нарастила поставки зерна в Китай
- Кайли Миноуг анонсировала новый альбом «Tension II»
- Колосков: Сборную Россию по футболу вернут в международные турниры после СВО
- СМИ: Нетаньяху сократил срок визита в США из-за ситуации на Ближнем Востоке
- Россия в августе импортировала из Китая автомобили на 1,6 млрд долларов
- СМИ: При израильском ударе по пригороду Бейрута погибли пять человек
- Чемпиона «Формулы 1» Ферстаппена наказали за нецензурную брань
- Чистякова-Ионова перестала быть Глюк’оZой
- НБКИ: Выдача кредитных карт в августе сократилась на 6,9%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru