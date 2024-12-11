Церемония награждения лауреатов премии «Путеводная звезда» состоялась в Москве

Церемония награждения лучших представителей индустрии гостеприимства, лауреатов премии «Путеводная звезда — 2024» состоялась в кинотеатре «Художественный». Профессиональное жюри и народное голосование в проекте «Активный гражданин», в котором приняли участие свыше 800 тысяч человек, определили победителей в 23 номинациях.

В частности, в новой номинации для молодых туристических объектов победил музей «Атом» на ВДНХ, открывшийся в ноябре 2023 года. Лучшим объектом туристического показа стала Государственная Третьяковская галерея, «Союзмультпарк» одержал победу в номинации «Московские впечатления: для детей», а планетарий в Музее космонавтики и выставка музея-заповедника «Царицыно» «В поисках народного искусства» победили в номинации «Московские впечатления: экскурсии, развлечения».

Макс Брандт и СысоевFM стали лучшими блогерами в сфере столичного туризма, ресторан «Горыныч» победил сразу в двух номинациях — «Московский завтрак: рестораны» и «Модная гастрономия», а журнал Russian Traveler одержал победу в номинации «Лучшее отраслевое СМИ/интернет-ресурс в области туризма». Всего на участие в премии в 2024 году было подано свыше 480 заявок.

По словам директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, за 25 лет существования премии вокруг нее сформировалось целое профессиональное сообщество, демонстрирующее красоту, современность и технологичность Москвы москвичам и гостям столицы. Особый вклад, по ее мнению, в это вносит медиаотрасль.

В свою очередь замминистра экономического развития России назвал Москву одним из локомотивов роста туризма, постоянно приумножающим свою долю в туристической отрасли страны. В частности, отметил он, это объясняется значительным вкладом в городское развитие, инфраструктуру, благоустройство, дороги и объекты культурного наследия.

Получили премии и ряд специалистов отрасли. Лучшим экскурсоводом была признана Ольга Рыбакова, лучшим консьержем — Андрей Корыстов, а лучшим администратором гостиницы — Анна Пиляк. Кроме того, проект Петра Посмакова Now & Then Russia получил специальный приз за активное продвижение столичного культурно-исторического наследия.

