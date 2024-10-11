Центр содействия семейному воспитанию в Ново-Переделкине отремонтируют

Одно из отделений Центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды» в Ново-Переделкине отремонтируют.

Как рассказал глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков, проект капитального ремонта уже согласован.

Ремонт планируется провести на первом этаже. Специалисты заменят оконные и дверные блоки и проведут ремонт наружной отделки.

Кроме того, планируется провести ремонт внутренней отделки помещений и заменить инженерные коммуникации.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский

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