Центр содействия семейному воспитанию в Ново-Переделкине отремонтируют
11 октября 202407:30
Одно из отделений Центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды» в Ново-Переделкине отремонтируют.
Как рассказал глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков, проект капитального ремонта уже согласован.
Ремонт планируется провести на первом этаже. Специалисты заменят оконные и дверные блоки и проведут ремонт наружной отделки.
Кроме того, планируется провести ремонт внутренней отделки помещений и заменить инженерные коммуникации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru