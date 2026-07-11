Три жилых дома отремонтируют на северо-западе Москвы
В московском районе Южное Тушино планируется проведение капитального ремонта в трех жилых домах. О согласовании соответствующих проектов сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Согласованы проекты капитального ремонта трех жилых домов в районе Южное Тушино. В зависимости от объекта, специалисты приведут в порядок места общего пользования и фасады, обновят инженерные коммуникации и отремонтируют кровли», — рассказал Щербаков.
Комплексные мероприятия по обновлению фасадов запланированы в здании по улице Свободы, дом 46. Поверхности будут очищены от старых покрытий и загрязнений, обработаны антибактериальными средствами. Затем будет установлена современная вентилируемая фасадная система с дополнительным утеплением.
В двух многоквартирных домах на бульваре Яна Райниса (дома 37 и 41к2) проведут ремонт подъездов. Планируется очистка, выравнивание и покраска стен и потолков, поверхностей лестничных пролетов и площадок, замена облицовки и пола, будет произведен ремонт лестниц. Фасады этих домов также будут очищены, обработаны и покрашены. В местах утраченной плитки будет воссоздан ее рисунок. Цоколи зданий очистят, обработают и покроют новой плиткой.
Во всех трех домах будут отремонтированы входные группы: обновлены покрытия крылец, ограждения и поручни. Особое внимание уделят козырькам над входами, а также будет произведена замена входных дверей в подъезды. В домах запланирована замена кровельного покрытия, ремонт надстроек и ограждений на крышах.
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