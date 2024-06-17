Три участка под строительство частных домов в Ново-Переделкине реализуют на торгах
На аукционы по продаже выставили участки для строительства частных домов районе Ново-Переделкино на западе столицы, рассказал глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, три земельных участка площадью более пяти соток можно будет приобрести на открыты торгах 11 июля. Принять участие могут физические лица. Максимальная площадь домов, которые можно построить на каждом из предлагаемых участков, составляет свыше тысячи квадратных метров. Участки расположены поблизости от станции Переделкино четвертого Московского центрального диаметра.
Заявочные кампании завершатся 5 июля. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Пуртов отметил, что за год город реализовал больше 130 участков земли общей площадью более 19 гектаров.
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