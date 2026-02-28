Три старинных дома отремонтируют в Тверском районе

Рабочие выполнят капремонт многоквартирных домов на улицах Палиха и Петровке, а также в Тихвинском переулке. О том, что проекты согласованы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Ремонты пройдут в трех многоквартирных домах, построенных в первой трети ХХ века. В зависимости от объекта, проекты предполагают проведение наружных и внутренних работ, направленных на поддержание и модернизацию эксплуатационных характеристик старинных зданий», – отметил Щербаков.

В шестиэтажном доме 1912 года постройки в Тихвинском переулке и в пятиэтажном здании 1928 года на улице Палиха после замены внутренних инженерных коммуникаций рабочие выполнят восстановительный ремонт в подвальных помещениях, электрощитовой, местах общего пользования и квартирах. Также будут отремонтированы фасады, очищены и восстановлены декоративные элементы. Кроме того, рабочие отремонтируют неостекленные балконы, восстановят торцевые и нижние поверхности балконных плит, покрасят металлические ограждения и обновят козырьки и площадки во входных группах.

Будет выполнен косметический ремонт в подъездах трехэтажного дома 1900 года постройки на Петровке: восстановят покрытие стен и потолков, заменят стяжку полов, облицуют их керамогранитной плиткой и установят плинтусы, а также выправят и покрасят металлические ограждения лестниц, поменяют деревянные поручни, отремонтируют ступени и установят новые почтовые ящики.

